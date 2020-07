Le pari de l'inovation avec Library

Voilà longtemps que LT développe des aides contextuelles assez remarquables (la basse de "connaissances communes") qui permet de déclarer les récompenses que les livres ont reçues, mais également des personnages, des lieux, etc. Regardez un exemple très simple, la qualité du classement de Thorgal, la série BD de Rosinski où l'on trouve les lieux (bienvenue à Asgard et d'un coup voici tous les livres qui évoquent ce lieu...), les personnages principaux, et même les cycles dans le cycle... Peu d'outils bibliographiques arrivent à ce degré de précision. Il ne manque plus qu'à introduire des critères de style, permettant aux lecteurs de qualifier l'oeuvre selon son contenu comme le fait Culture Wok .

LT propose désormais un impressionnant ensemble de statistiques personnelles, me permettant de voir que, sur les 805 livres que j'ai entré dans mon profil, j'ai tendance à lire essentiellement des romans dont la langue originelle est le français ou l'anglais. Que la note moyenne que je mets aux livres que je lis est de 2,91, juste au-dessus de la moyenne (dommage qu'on ne puisse pas encore séparer par genres). Que je devrais a peu près avoir lu 86 livres cette années (une bonne part de BD), ce qui n'est pas si énorme.

En plus des recommandations automatiques, provenant de son algorithme, LT propose désormais les recommandations des membres : c'est-à-dire que chaque utilisateur peut proposer sous le livre de son choix, la recommandation qu'il juge pertinente, et les autres membres pourront voter pour ces propositions, permettant de faire remonter celles qui semblent les meilleures. D'un coup les recommandations prennent une autre dimension. Prenons mon exemple préféré, Vers la guerre : La Chine et l’Amérique dans le Piège de Thucydide ?, Graham Allison , je peux désormais enfin proposer au système automatique une correction. Je peux enfin corréler Allison et Jorge Amado (LT était le seul des outils de recommandation à y parvenir), mais là, je peux agir sur le classement (enfin, si les autres utilisateurs m'y aident).

En croisant les données, les bases de données, en ouvrant à la participation des bibliothécaires amateurs que sont chacun des utilisateurs et des lecteurs, LT se dote d'un des plus formidable outil qui soit, comme je le redisais récemment, bien meilleur en qualité de recommandation et en finesse que Google ou Amazon. A terme, plus puissant. LT est la Wikipédia du catalogue bibliographique. Il ne lui manque plus grand chose pour atteindre la perfection du catalogage, comme d'intégrer des critères de styles... Qu'il permette affiner ses statistiques. Et surtout que les passionnés l'envahissent. En faisant le pari de l'innovation avec les lecteurs, avec leur exigence, LT a construit le plus intéressant catalogue qui soit.