Le virtuel au service du patrimoine

Le portail culture.fr présente une liste de nombreuses visites virtuelles en audio et vidéo en France comme à l’étranger relayé par le magazine du patrimoine UCQPAB :

Des visites audio et vidéo sur différents sites du château de Versailles, à télécharger sur son baladeur ou téléphone avant de se balader dans les jardins

les expositions virtuelles de la BNF

Des vues panoramiques et cartes postales anciennes du Reims des années 20

Des vues panoramiques du Musée de la Musique

Le musée national des Arts asiatiques à Paris

Les chemins de mémoire autour des grands lieux civils et militaires français

le musée d’art moderne de Sao Paulo (Brésil)

Parmi les nombreux sites en français qui vous proposent d'écouter et télécharger des visites de sites et lieux patrimoniaux, zevisit et mp3 travel proposent un grand choix en France et à l'étranger. Le guide en ligne Citizeum utilise les dernières technologies du web 2.0 (cartes thématiques, tags, audio et vidéo, contributions d'internautes ...) pour faire découvrir de nombreuses destinations touristiques et culturelles.



Patrimoine en ligne



Les internautes peuvent consulter sur Internet une somme importante du patrimoine mondial numérisé. A l'image de la Bibliothèque municipale de Lyon, de nombreux centres de ressources mettent en ligne leurs collections. Tous les champs sont concernés que ce soit l’écriture, les œuvres d’art, les archives sonores … Même les archives du très jeune réseau Internet sont concernées ! Le portail culture.fr recense de nombreuses ressources numériques, parmi lesquelles l'anthologie Gallica, les trésors de la Bibliothèque nationale de France. Nous vous conseillons également :