sociologie d'internet : 6 comportements à éviter sur les réseaux sociaux

Une petite étude de sociologie de l'internet à fait apparaitre ce que l'on connaissait auparavant comme étant la "nétiquette", tombée en désuétude depuis, et qui ressemble à des normes de comportements à respecter sur les réseaux sociaux...

1) Bannissez le langage SMS à tout jamais

Si vous en êtes encore à écrire des phrases du genre « G HT 1 nouvo smartfone. Il è tro bi1 #YOLO » il va sérieusement falloir revoir votre copie. Vous écrivez dans la langue de Molière parbleu, montrez que vous savez l’utiliser ! Affinez votre verbe, aiguisez votre clavier et par pitié, bannissez ce langage infâme qui nous fait tous saigner les yeux.

2) N’embarrassez pas vos amis

Personne n’aime se réveiller un lendemain de fête et découvrir ses exploits les plus embarrassants exposés au grand jour sur la toile. PER-SONNE. Alors s’il vous prend l’envie de poster sur Facebook la vidéo de vos amis en train de massacrer « I Will Survive » beurrés comme des petits Lu lors de votre dernière séance de karaoké, soyez beau joueur, laissez ce doux souvenir rangé dans votre dossier de la honte.

3) Ne pratiquez pas le stalking intensif

Est-ce qu’il vous viendrait à l’idée de suivre votre prochaine conquête dans la rue pour connaître ses moindres faits et gestes ? De fouiller dans son appartement pour savoir quels livres elle aime et quelle musique elle écoute ? Non ! Alors sur les réseaux sociaux, évitez de vous comporter comme le dernier des pervers et respectez la vie privée de chacun. Vous verrez, le mystère a du bon parfois.

Voila quelques conseils de sociologues de d'internet à suivre pour ne pas agacer les autres...