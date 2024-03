75% de l'humanité possède un mobile

Les 3/4 des terriens ont un téléphone portable et le nombre d'abonnements mobiles va bientôt dépasser le chiffre symbolique de la population mondiale. La Banque Mondiale nous assène de ces chiffres spectaculaires…Ce qui nous met sur les traces de la sociologie du téléphone mobile.

Rien que ça ! Les trois quart de l'humanité possèdent un téléphone portable ! Les chiffres donnés par la Banque Mondiale donnent le vertige, 75% des terriens sont équipés d'un mobile et le nombre d'abonnement dépasse les six milliards. Sachant que nous avons dépassé il y a peu le nombre de sept milliards d'êtres humains sur la surface de la terre, ce chiffre colossal de forfait (supérieur au nombre de téléphone en circulation) s'explique par les quelques individus qui ont plusieurs forfaits. Cette habitude se développant de plus en plus on peut même s'attendre à avoir un nombre de forfaits qui dépassera bientôt le nombre d'humains. Cela sans compter le développement d'applications comme cette App Android Serval permettant de téléphoner gratuitement, ce qui n'est pas sans rappeler Viewsonic .

"Dans le monde, le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile --sur forfait ou prépayés-- est (passé) de moins de 1 milliard en 2000 à plus de 6 milliards aujourd'hui, dont près de 5 milliards dans les pays en développement", avance la Banque mondiale. Parmi les explications que donne la Banque Mondiale sur cette fulgurante progression, nous pouvons retenir l'utilisation des mobiles comme moyen de paiement via NFC – comme cette application iOs et Android, S-Money par exemple. Les formidables opportunités qu'offrent les mobiles et notamment des Smartphones laissent penser que cette révolution mobile n'est qu'à ses débuts.

Des programmes de recherches comme TEMATICE sont spécialement dédiés à l'étude des impacts du portable dans l'enseignement par exemple.

L'un des principaux acteurs dans ce domaine est le Centre de Recherche sur les Technologies de l'Information et de la Communication (CTIC) au Canada. Cet institut mène des études approfondies pour comprendre comment l'utilisation intensive des Smartphones affecte la santé mentale et physique des individus, ainsi que ses répercussions sur les relations sociales. Mais aussi des études sur les nouvelles technologies à l'école ou au travail. Voir une sélection d'études ici : https://ictc-ctic.ca/report-search?search_api_fulltext=&sort_bef_combine=created_DESC&f%5B0%5D=report_category%3A131

Un autre organisme est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Grâce à des recherches scientifiques de pointe, cet institut examine les effets des ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables sur la santé, notamment le risque de cancer et les troubles du sommeil chez de nombreuses populations.

En plus de ces institutions, de nombreuses universités et laboratoires de recherche à travers le monde mènent des études sur l'impact des Smartphones et des téléphones portables. Leurs travaux permettent de mieux comprendre les risques potentiels liés à l'utilisation intensive de ces appareils et de proposer des recommandations pour limiter les effets néfastes.