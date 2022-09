La solution domotique de Somfy

C'est un élément assez imposant en plastique blanc. On regrette que le design soit moins travaillé que la Somfy Box.

Pour utiliser cet appareil domotique dans la maison, il faut ajouter un module détecteur afin de rendre compatible le détecteur avec la box. Il suffit de brancher le module en USB sur la centrale. L'appairage est très simple : il faut choisir l'élément à ajouter depuis l'interface et appuyer sur le bouton du périphérique. En moins de 5 secondes, le détecteur de mouvement a été reconnu.

Nous avons également testé la caméra Somfy disponible à 299€.

Elle est fournie avec un support et des vis pour une fixation au mur. Son installation est très simple : il faut la brancher sur secteur et la relier à la Somfy Box via un câble éthernet fourni. Nous avons rencontré un problème au moment de la configuration de la caméra. Nous ne sommes en effet pas parvenus à appairer la caméra : dans notre interface, aucun onglet équipement vidéo n'est apparu comme indiqué sur la notice.

Un SAV et une communauté efficaces

Nous avons donc appelé l'assistance Somfy au 3240 (6 centimes la minutes + prix d'un appel local). Après 3 à 4 minutes d'attente, un technicien nous a suggéré de passer par la partie marques pour ajouter notre caméra (produite par Axis) et a ainsi résolu notre problème en quelques minutes seulement.

L'appairage se déroule en quelques instants. Somfy demande un identifiant et un mot de passe que nous ne connaissions pas. Après quelques recherches sur le forum Somfy, nous avons découvert qu'il suffisait d'entrer l'identifiant root et le mot de passe pass pour que la caméra soit définitivement appairée. On regrette que Somfy ne précise pas ce point au préalable, en revanche on a apprécié de trouver rapidement la réponse sur sur le forum qui s'avère être un atout précieux pour la marque.

Une fois appairée, on a accès à l'image depuis l'interface.