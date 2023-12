Construire une veille numérique efficace - 2

Partager des territoires de veille

Une veille efficace ne peut se faire individuellement, voilà un autre postulat constitutif de la veille numérique. La réussite de cette dernière tient en grande partie à sa capacité à se nourrir de l'intelligence collective, à construire un savoir en commun, à faire profiter la communauté des fruits de ses recherches... Ainsi, créer des cercles de veilleurs au sein desquels chaque membre effectue une partie de la recherche générale, se partager des territoires de veille, faire confiance à la mémoire transactive (répartition des spécialités, par individus, par groupe) permet de mener une veille bien plus exhaustive.

Des univers Netvibes, aux coopératives de veille, en passant par des services comme Pearltrees (qui permet d'enregistrer en ligne des favoris, de les organiser et de les éditer à plusieurs), de nombreuses solutions existent pour mener à bien une veille collaborative : voir aussi Goodreads.

Diffuser les fruits de ses recherches

Pratique de plus en plus courante, la diffusion de sa veille via des réseaux sociaux contribue également à inclure le veilleur dans un réseau. Twitter permet par exemple de créer des listes des comptes suivis ainsi que de les partager et, avec son système "follower/following", de fédérer des membres autour d'un sujet précis. Au même titre, les plates-formes de curation telles que Scoop It représentent des outils efficaces pour rassembler des personnes intéressées par un même sujet et mutualiser la connaissance. Outre le fait que ce service permet de centraliser les fruits de sa veille en créant des topics (pages thématiques) sur un sujet précis et de les diffuser, il offre la possibilité aux utilisateurs de s'abonner aux comptes d'autres usagers, de suivre leur veille et ensuite de « rescooper » l'information (comme ils la « retweeteraient » sur Twitter) c'est-à-dire de la redistribuer.