Le réseau Rés@tice a été créé il y a 15 ans.

Ce réseau vise à favoriser les partenariats entre les chercheurs de la francophonie du Sud, de l?Est et du Nord, à soutenir la diffusion de la recherche et d?assurer une animation scientifique dans le domaine des TICE, en lien avec des pratiques existantes ou émergentes et dans l?attention portée à la diversité des contextes et des cultures. Le Guide des procédure explique le fonctionnement du réseau dans le cadre régit par l?AUF et détaille les actions présentes et à venir.

Il existe une vingtaine de réseaux scientifiques francophones au sein de l?AUF. Le réseau est coordonné par Jacques Wallet de l'Université de Rouen (France) et animé par un Comité comprenant, outre le coordinateur, Bernadette Charlier de l?Université de Fribourg (Suisse), le programme de recherche TEMATICE (France), Vélina Slavova, Université de Sofia (Bulgarie), Mokthar Ben Henda, Université de Bordeaux3 (France), Christian Depover , Université de Mons (Belgique), Thierry Karsenty , Université de Montréal (Canada), Nacuzon Sall, Université UCAD de Dakar (Sénégal).